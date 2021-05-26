Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил в парламенте и рассказал о произошедшем вокруг борта Ryanair, который принудительно был посажен в Минске. По его словам, на республику идёт беспрецедентное давление.
"Это их зависть из-за бессилия, что провалился госпереворот", — заявил Лукашенко.
Президент Белоруссии заявил, что сообщение о минировании поступило из Швейцарии. Лукашенко подчеркнул, что действовал по международным правилам в ситуации с самолётом.
"Экипаж советовался с хозяевами самолёта и аэропортом в Вильнюсе, но принял решение приземлиться в Минске. Принуждение лайнера к посадке истребителем МиГ-29 — абсолютная ложь! Задача истребителя — обеспечивать связь и выводить пассажирский самолёт на посадку в случае критической ситуации", — заявил Лукашенко.
Также президент Белоруссии объяснил, что экипаж в аэропорту Минска никто не удерживал. По его словам, экипаж долгое время не мог решить, что делать дальше.
Также президент Белоруссии отметил, что санкции со стороны Запада несправедливы. Из-за ситуации с лайнером от полётов над республикой отказались почти все страны.
Лукашенко, отвечая на санкции, привёл в пример Украину, вспомнив о ситуации с малайзийским "Боингом".
"Не нравится летать через безопасную Беларусь — летайте там, где угробили 300 человек", — заявил Лукашенко.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Знаете, какое самое частое простудное заболевание в жаркие летние дни? Не поверите, но это – ангина. А что вы хотите? Мороженое, ледяное питье, прохладный ветерок из окна автобуса или машины…