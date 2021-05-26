Лукашенко намекнул на ответственность Украины за сбитый "Боинг"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил в парламенте и рассказал о произошедшем вокруг борта Ryanair, который принудительно был посажен в Минске. По его словам, на республику идёт беспрецедентное давление.

"Это их зависть из-за бессилия, что провалился госпереворот", — заявил Лукашенко.

Сообщение о минировании

Президент Белоруссии заявил, что сообщение о минировании поступило из Швейцарии. Лукашенко подчеркнул, что действовал по международным правилам в ситуации с самолётом.

"Экипаж советовался с хозяевами самолёта и аэропортом в Вильнюсе, но принял решение приземлиться в Минске. Принуждение лайнера к посадке истребителем МиГ-29 — абсолютная ложь! Задача истребителя — обеспечивать связь и выводить пассажирский самолёт на посадку в случае критической ситуации", — заявил Лукашенко.

Также президент Белоруссии объяснил, что экипаж в аэропорту Минска никто не удерживал. По его словам, экипаж долгое время не мог решить, что делать дальше.

Ответ на санкции

Также президент Белоруссии отметил, что санкции со стороны Запада несправедливы. Из-за ситуации с лайнером от полётов над республикой отказались почти все страны.

Лукашенко, отвечая на санкции, привёл в пример Украину, вспомнив о ситуации с малайзийским "Боингом".

"Не нравится летать через безопасную Беларусь — летайте там, где угробили 300 человек", — заявил Лукашенко.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.