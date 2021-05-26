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СМИ: два раза за неделю Евросоюз проявил внешнеполитическую недееспособность

Мир » Европа » Евросоюз

Анализируя итоги саммита глав государств ЕС, состоявшегося на текущей неделе, немецкое издание Der Standard отмечает, что повестка его была сосредоточена на двух событиях, ставших полным внешнеполитическим провалом блока.

СМИ: два раза за неделю Евросоюз проявил внешнеполитическую недееспособность

О каких "провалах" идёт речь

Изначально планировалось говорить о планах по восстановлению летнего туризма с помощью сертификата Corona ЕС.

Но вместо этого саммит начался с обсуждения проблем.

  • Первая - полный провал внешней политики:

ЕС не смог выработать единой позиции по отношению к конфликту между Израилем и Палестиной.

  • Вторая - неспособность защитить собственных граждан от внешних угроз.

Это наглядно показала ситуация с посаженным в Белоруссии самолётом авиакомпании Ryanair, на борту которого было чуть более ста граждан ЕС.

"Это почти европейский внутренний рейс. Потому что страна назначения Литва находится в Шенгенской зоне. Даже паспорт не нужен. И получается, что ни институты ЕС, ни правительства государств-членов не могут — или даже не хотят - должным образом защитить своих граждан.

И не стоит обманываться: этот инцидент доказал, что Лукашенко ничего не боится и чувствует себя в безопасности под защитой главы Кремля Владимира Путина".

На международной арене, по мнению автора статьи, не воспринимают ЕС всерьез, если речь заходит о вопросах безопасности.

"Может ли понимание этого изменить ситуацию? — задаётся он вопросом. И сам же отвечает: —

Надежды мало. Через четыре месяца — выборы в Германии, через год — выборы президента во Франции. Таким образом, две внешнеполитических силы в ЕС занимаются собой. Великобритания больше не входит в ЕС. Поэтому остаётся только и дальше жить без плана и цели".

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Автор: Ольга Лебедева
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