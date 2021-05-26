СМИ: два раза за неделю Евросоюз проявил внешнеполитическую недееспособность

Анализируя итоги саммита глав государств ЕС, состоявшегося на текущей неделе, немецкое издание Der Standard отмечает, что повестка его была сосредоточена на двух событиях, ставших полным внешнеполитическим провалом блока.

О каких "провалах" идёт речь

Изначально планировалось говорить о планах по восстановлению летнего туризма с помощью сертификата Corona ЕС.

Но вместо этого саммит начался с обсуждения проблем.

Первая - полный провал внешней политики:

ЕС не смог выработать единой позиции по отношению к конфликту между Израилем и Палестиной.

Вторая - неспособность защитить собственных граждан от внешних угроз.

Это наглядно показала ситуация с посаженным в Белоруссии самолётом авиакомпании Ryanair, на борту которого было чуть более ста граждан ЕС.

"Это почти европейский внутренний рейс. Потому что страна назначения Литва находится в Шенгенской зоне. Даже паспорт не нужен. И получается, что ни институты ЕС, ни правительства государств-членов не могут — или даже не хотят - должным образом защитить своих граждан. И не стоит обманываться: этот инцидент доказал, что Лукашенко ничего не боится и чувствует себя в безопасности под защитой главы Кремля Владимира Путина".

На международной арене, по мнению автора статьи, не воспринимают ЕС всерьез, если речь заходит о вопросах безопасности.

"Может ли понимание этого изменить ситуацию? — задаётся он вопросом. И сам же отвечает: — Надежды мало. Через четыре месяца — выборы в Германии, через год — выборы президента во Франции. Таким образом, две внешнеполитических силы в ЕС занимаются собой. Великобритания больше не входит в ЕС. Поэтому остаётся только и дальше жить без плана и цели".

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