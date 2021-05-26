Как в Сальвадоре: депутат Рады объяснил "партизанскую" идею Зеленского

Новая инициатива украинского лидера Владимира Зеленского, в рамках которой предполагается создание "национального сопротивления", является "точным подобием" аналогичной идеи за авторством представителей Сальвадора. Об этом заявил в Facebook депутат "ОПЗЖ" Вадим Рабинович.

Напомним, что по задумке "широкие слои" украинского населения смогут укрепить обороноспособность страны. При этом Украина наращивает расходы, связанные с обороной и безопасностью: вместо 5,45% ВВП в прошлом году потратили 5,93%.

Рабинович уверен: текущая ситуация — лишь начальный этап, далее Зеленский займётся созданием так называемой системы территориальных батальонов. Данные батальоны можно будет применять на усмотрение СНБО и президента.

"Точное подобие программы фронта национального освобождения Сальвадора. Смысл в том, что всех будут готовить для ведения партизанской войны, в том числе и на оккупированных территориях", — уверен Рабинович.

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