Изменение климата может вызвать в Японии жару, опасную для олимпийцев

Сильная жара и высокая влажность могут представлять серьезную опасность для спортсменов на Олимпийских играх в Токио в этом году.

С таким предупреждением сегодня выступила Британская олимпийская ассоциация, опубликовав доклад, в котором подробно излагаются опасения ведущих спортсменов и ученых по поводу последствий резкого повышения температуры в Японии, прогнозируемого синоптиками, для здоровья.

Согласно документу, средняя годовая температура в Токио с 1900 года "выросла на 2,86º С , что более чем в три раза быстрее, чем в среднем по миру".

"Организаторы Олимпийских игр должны серьезно отнестись к предупреждениям, содержащимся в этом докладе, или они столкнутся с реальным риском того, что спортсмены рухнут из-за теплового истощения", — сказал Майк Типтон, профессор физиологии в Лаборатории экстремальных сред Школы спорта, здоровья и физических упражнений Британского Университета Портсмута.

По его словам, "жаркая или влажная среда" может представлять опасность для эффективности и здоровья спортсменов, зрителей и официальных лиц, которые могут получить "солнечные ожоги, когнитивные нарушения до теплового истощения или коллапса от теплового удара".

Напомним, Олимпийские игры запланированы на 23 июля — 8 августа — это традиционно самый жаркий период в Японии.

"Средняя температура в Токио в конце июля-начале августа составляет 30-31° C. А в последние годы даже приблизились к 40°C", — констатирует метеоролог Тейлор Уорд.

Организаторы Игр говорят, что некоторые соревнования "уже перенесены из Токио из-за проблем с жарой, в том числе марафон, который пройдет почти в 500 милях (примерно 805 км) к северу от японской столицы в Саппоро, где, как ожидается, будет намного прохладнее".

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