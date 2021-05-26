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Полицейских в странах ЕС уличили в расизме и дискриминации меньшинств

Мир

Полицейских в странах Евросоюза обвиняют в "незаконном этническом профилировании" и дискриминации, то есть в предвзятом отношении к членам различных этнических, религиозных и других групп меньшинств.

Полицейских в странах ЕС уличили в расизме и дискриминации меньшинств

Об этом сообщила CNN со ссылкой на доклад Агентства ЕС по основным правам человека.

Сотрудниками агентства в ходе проведённого социологического исследования установлено, что

люди из этнических меньшинств, мусульмане, те, кто не идентифицирует себя как гетеросексуалы, мужчины в возрасте от 16 до 29 лет чаще других останавливаются и обыскиваются сотрудниками правопорядка на улицах.

Директор FRA Майкл О'Флаэрти говорит:

"Год назад протесты Black Lives Matter подчеркнули необходимость борьбы с расизмом и дискриминацией, которые все еще слишком распространены в наших обществах. Пришло время восстановить доверие между всеми общинами и обеспечить, чтобы полицейские остановки всегда были справедливыми, оправданными и соразмерными."

В докладе агентства Италия, Нидерланды, Португалия и Швеция названы странами, где хуже всего соблюдаются права и свободы "меньшинств".

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Автор: Ольга Лебедева
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