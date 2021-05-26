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Зеленский предложил громить противников Украины силами народного сопротивления

Мир » Бывший СССР » Украина

Владимир Зеленский внёс на обсуждение Верховной Рады законопроект ""Об основах национального сопротивления".

Зеленский предложил громить противников Украины силами народного сопротивления

Его текст опубликован на сайте Рады.

Согласно документу, в стране может быть создано "национальное сопротивление", членами которого предлагается стать "широким слоям населения". Цель "повышение обороноспособности Украины", ее территориальной целостности и суверенитета, а также "нанесения противнику потерь".

Руководить новой структурой (или общественным движением?), состоящей из "военной, гражданской и военно-гражданской составляющих", будет лично президент.

В Госдуме прокомментировали "придумку" Зеленского 

В России первым "ноу-хау" Зеленского прокомментировал думский депутат Руслан Бельбек.

В интервью для РИА Новости он сказал, что украинский президент "пытается отвлечь внимание общественности, при этом непонятно, кому и чем нужно сопротивляться".

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Автор: Ольга Лебедева
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