Владимир Зеленский внёс на обсуждение Верховной Рады законопроект ""Об основах национального сопротивления".
Его текст опубликован на сайте Рады.
Согласно документу, в стране может быть создано "национальное сопротивление", членами которого предлагается стать "широким слоям населения". Цель "повышение обороноспособности Украины", ее территориальной целостности и суверенитета, а также "нанесения противнику потерь".
Руководить новой структурой (или общественным движением?), состоящей из "военной, гражданской и военно-гражданской составляющих", будет лично президент.
В России первым "ноу-хау" Зеленского прокомментировал думский депутат Руслан Бельбек.
В интервью для РИА Новости он сказал, что украинский президент "пытается отвлечь внимание общественности, при этом непонятно, кому и чем нужно сопротивляться".
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