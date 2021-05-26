Эрдоган обвинил США и ЕС в "демонизации мусульман"

"Подпитываемая антимусульманским настроем Вашингтона после 11 сентября, исламофобия распространяется как рак на Западе".

С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Международном симпозиуме по СМИ и исламофобии, проходившем в Анкаре.

Турецкий лидер констатировал, что те, кто раньше нападал на евреев, теперь отвернулись от мусульман.

"Стратегия администрации США по демонизации мусульман после 11 сентября послужила средством дальнейшего разжигания антимусульманских настроений, которые уже существовали в культурной структуре многих западных обществ”, — сказал Эрдоган.

По его словам, рост антимусульманских настроений стал серьезной проблемой из-за бездействия правительств ЕС и США бросить ему вызов:

"Теперь правые группы, которые долгое время считались маргинальными, вместо этого стали основными политическими силами во многих европейских странах, а те, кто раньше нападал на еврейскую общину, обратились против мусульман. Исламофобия и антимусульманские настроения распространяются, как раковые клетки, во многих частях земного шара, прежде всего на Западе".

Эрдоган считает, что само слово "исламофобия', было придумано западными обществами, чтобы приукрасить то, что на самом деле является "новым расизмом против мусульман” и "враждебностью против ислама".”

Напомним, что отношения Анкары как с Вашингтоном, так и с Брюсселем в последние годы были напряженными, и Эрдоган часто поднимал тему преследования мусульман в своих нападках на западных лидеров.

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