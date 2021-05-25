Когда одна дверь закрывается прямо перед носом — где-то обязательно открывается другая дверь, напомнили Белоруссии в Крыму.
Европа начала воздушный бойкот Белоруссии. Многие страны Евросоюза запретили принимать белорусские самолёты в своих аэропортах и настоятельно рекомендовали своим авиакомпаниям не летать над Белоруссией. Большое количество регулярных рейсов в Белоруссию отменено или приостановлено. Ситуация связана с экстренной посадкой в Минске самолёта компании Ryanair, следовавшего из Греции в Литву, и последовавшим арестом оппозиционера Романа Протасевича по возбуждённым против него ранее в Белоруссии уголовным делам.
Минск должен воспринять сложившуюся ситуацию как ещё один сигнал, что российский Крым открыт для Белоруссии, заявил вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов. Он подчеркнул, что "в условиях нарастания западной агрессии и санкций против Белоруссии ничто не должно сдерживать развитие связей между Белоруссией и Крымом".
"Мы не раз обращались к властям союзной для нас республики с предложениями об открытии прямого авиационного и железнодорожного сообщения. Курорты и здравницы Чёрного моря ждут белорусских туристов", — написал Георгий Мурадов в своём Facebook.
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