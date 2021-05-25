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Евросоюз признал бесперспективность антироссийских санкций

Мир

Евросоюз наконец признал, что эффективность антироссийских санкций стремится к нулю. Поэтому политика Европы по отношению к России должна быть пересмотрена.

Евросоюз признал бесперспективность антироссийских санкций

Пересмотра европейской позиции по отношению к России потребовал президент Франции Эммануэль Макрон. По его мнению, Европе для начала следует понять, какую стратегию Россия продвигает в регионе, чтобы дать наиболее "эффективный ответ", сообщает РИА Новости.

"Мы должны определить стратегию на среднесрочную и долгосрочную перспективу, учитывая тот факт, что безопасность в Европе проходит через требовательный диалог с Россией. И также учитывая факт относительной эффективности тех мер, которые мы смогли принять в последние годы", — заявил лидер Франции на итоговом брифинге саммита Европейского совета.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свою очередь, призвала ЕС к диалогу с Россией, как это делает Германия.

"Поскольку наши европейские интересы мы можем представить в разговоре с российским президентом лучше, чем это сделает американский президент", — объяснила она, имея в виду предстоящую в середине июня встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Высказала своё отношение к санкциям против России и лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

"Я не считаю, что сегодня есть веская причина для сохранения санкций против России. Санкции, первыми жертвами которых были мы, а первыми получателями выгоды — Россия, особенно в том, что касается сельского хозяйства. Мы можем отменить эти санкции, которые привели к обратному эффекту, и восстановить нормальные отношения", — заявила она в эфире BFMTV.

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Автор: Людмила Черткова
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