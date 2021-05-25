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Россия непричастна к инциденту с самолётом в Минске, заявили на Западе

Мир

Европа и США достигли удивительного прозрения. Оказывается, в мире может происходить что-то, в чём Россия не виновата. Например, инцидент с лайнером Ryanair.

Россия непричастна к инциденту с самолётом в Минске, заявили на Западе

То ли коллективный Запад начал о чём-то догадываться, то ли просто влияет грядущее Суперлуние, однако во вторник, 25 мая, Европа в лице Ангелы Меркель и США в лице пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки практически синхронно выступили с удивительным заявлением: Россия непричастна к инциденту с посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Минске.

"У нас не было подтверждённых сведений о роли России в инциденте с самолетом Ryanair в Минске. Мы не должны исходить из предположений. Известно о тесных отношениях между Белоруссией и Россией, но нет подтверждённых сведений", — заявила канцлер Германии на итоговом брифинге саммита Европейского совета.

При этом фрау Меркель пообещала в случае разговора с президентом России Владимиром Путиным затронуть эту тему. Однако от оценок Европейский совет воздержался, сообщает РИА Новости.

Аналогичное заявление прозвучало из-за океана:

"Мы не считаем, что это имело место", — заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос о возможной причастности России к инциденту в Минске.

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Автор: Людмила Черткова
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