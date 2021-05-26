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США расставили "мины", выходя из Афганистана

Мир » Азия » Центразия

США покидают Афганистан и предпринимают усилия, чтобы там остаться через военные базы в Казахстане и Узбекистане.

США расставили «мины», выходя из Афганистана

Об этом в программе "Точка зрения" сказал ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Таджикистан может пустить американцев

Однако эксперт не видит объективных перспектив в создании американских военных баз в бывших советских республиках. Узбекистан уже ответил США, что не может их иметь, согласно Конституции. За Казахстаном надо "присматривать", а вот за Эмомали Рахмоном — президентом Таджикистана, "глядеть в оба", так как это "второй Александр Лукашенко — говорит одно, а делает другое".

Что касается координирующей роли Индии в Центральной Азии, то это возможный вариант, но Китай не окажет противодействие, сказал эксперт.

В целом США потерпели поражение в Афганистане, они не могут себе позволить траты на содержание контингента, это говорит о том, что их империя разваливается, констатировал Михаил Александров.

С талибами Москва договорится

Афганистан после ухода оттуда американцев не станет проблемой для России, так как с талибами у Москвы сложились неплохие отношения, продолжил эксперт.

По его словам, талибы установят свою власть в Кабуле, а нынешнее проамериканское правительство убежит. Талибан* — это не экспансионистская структура, поэтому с ним можно договариваться. И это будут делать не только Россия, но и Китай и Иран.

Единственная проблема — это созданные США спящие ячейки ИГИЛ* , но с ними всем миром разберутся, уверен Михаил Александров.

Эксперт считает, что РФ не надо навязывать Афганистану какой либо строй, как делали в советские времена и как делали 20 лет американцы, а надо принять его уклад (слабо отличающийся от уклада Саудовской Аравии) и сотрудничать, что обеспечит стабильность в важном для РФ регионе.

Ведёт программу "Точка зрения" Любовь Степушова.

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Автор: Любовь Степушова
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