Из-за скандалов в королевской семье Меган Маркл может родить раньше срока

Принц Гарри и Меган Маркл готовятся стать родителями второй раз. Их дочь должна появится на свет в начале лета.

Однако стало известно, что у Меган могут начаться роды в любой момент. По словам друзей пары, это могли спровоцировать конфликты в королевской семье.

Скандал в королевской семье

Отношения супругов с королевской семьёй заметно ухудшились после их скандального интервью американской телеведущей Опре Уинфри.

Гарри признался, что он не хочет быть членом королевской семьи, так как это всегда причиняло ему боль.

Переезд в Монтесито

Как сообщает Woman. ru со ссылкой на собственный источник, новый сосед пары, актёр Роб Лоу обвиняет герцогов в нарушении покоя жителей города Монтесито. По его словам, он живёт там уже много лет, но в последнее время всё изменилось. После переезда в город, герцогов Сассекских в Монтесито постоянно атакуют представители СМИ.

По словам 57-летнего актёра, в городе подорожало жильё, а очереди в кофейнях стали заметно длиннее.

Свой загородный дом в Монтесито принц Гарри с женой приобрели за $14,7 миллиона.

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