Принц Гарри и Меган Маркл готовятся стать родителями второй раз. Их дочь должна появится на свет в начале лета.
Однако стало известно, что у Меган могут начаться роды в любой момент. По словам друзей пары, это могли спровоцировать конфликты в королевской семье.
Отношения супругов с королевской семьёй заметно ухудшились после их скандального интервью американской телеведущей Опре Уинфри.
Гарри признался, что он не хочет быть членом королевской семьи, так как это всегда причиняло ему боль.
Как сообщает Woman. ru со ссылкой на собственный источник, новый сосед пары, актёр Роб Лоу обвиняет герцогов в нарушении покоя жителей города Монтесито. По его словам, он живёт там уже много лет, но в последнее время всё изменилось. После переезда в город, герцогов Сассекских в Монтесито постоянно атакуют представители СМИ.
По словам 57-летнего актёра, в городе подорожало жильё, а очереди в кофейнях стали заметно длиннее.
Свой загородный дом в Монтесито принц Гарри с женой приобрели за $14,7 миллиона.
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Если вы долгое время мазями и диетами безуспешно боретесь с непонятной сыпью, зудом и пятнами на лице, возможно, пора задуматься о клещах. Нет, не тех, что водятся в лесу, а тех, что живут прямо в нашей коже и называются "демодекс".