Власти Украины: авиасообщение с РБ прекращаем

Решение касательно полётов в Белоруссию принято властями Украины: начиная с полуночи 26 мая авиасообщение будет приостановлено. Всем украинским авиакомпаниям дано указание: вообще не залетать в белорусское воздушное пространство.

Данные привёл в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он уточнил, что украинский кабмин отнёс инцидент с принудительной посадкой в РБ самолёта компании Ryanair как нарушение международных авиационных законов. Так что решение властей имеет под собой чёткую основу: нужно обезопасить пассажиров.

"С 00:00 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией. Только что на внеочередном заседании правительство поручило Мининфраструктуры, Госавиаслужбе и ГП "Украэрорух" принять для этого необходимые меры. Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолётам будет запрещено выполнять полёты в воздушном пространстве Республики Беларусь", — уточнил Шмыгаль.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.