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Борщ - больше не украинский. И вот почему

Мир » Бывший СССР » Украина

Борщ окончательно перестал быть украинским и пора сворачивать развернутую вокруг него информационную битву. В ней Незалежная потерпела сокрушительное поражение.

Борщ - больше не украинский. И вот почему

К такому выводу пришли журналисты ТК "Вести. UA", предложив соотечественникам подписать акт "безоговорочной борщовой капитуляции".

Как следует из сюжета телеканала, "деукранизация" борща произошла из-за того, что

"готовят его в стране почти исключительно из импортных продуктов:

  • белорусской картошки,
  • польской морковки,
  • узбекского лука,
  • испанской капусты,
  • французской свеклы,
  • а наваристости блюду придает свиная голяшка из Канады".

"Отечественная отрасль АПК дошла до того, что не способна обеспечивать условия базовой продовольственной безопасности. В нынешнем исполнении борщ, увы, не украинское блюдо — это "импортный интернационал", который сопровождает пафосные восторги о влиятельности "аграрной супердержавы", — резюмирует автор материала .

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Скажи мне - чей борщ? Кто и зачем начал русско-украинскую кулинарную битву
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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