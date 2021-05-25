Борщ - больше не украинский. И вот почему

Борщ окончательно перестал быть украинским и пора сворачивать развернутую вокруг него информационную битву. В ней Незалежная потерпела сокрушительное поражение.

К такому выводу пришли журналисты ТК "Вести. UA", предложив соотечественникам подписать акт "безоговорочной борщовой капитуляции".

Как следует из сюжета телеканала, "деукранизация" борща произошла из-за того, что

"готовят его в стране почти исключительно из импортных продуктов: белорусской картошки,

польской морковки,

узбекского лука,

испанской капусты,

французской свеклы,

а наваристости блюду придает свиная голяшка из Канады". "Отечественная отрасль АПК дошла до того, что не способна обеспечивать условия базовой продовольственной безопасности. В нынешнем исполнении борщ, увы, не украинское блюдо — это "импортный интернационал", который сопровождает пафосные восторги о влиятельности "аграрной супердержавы", — резюмирует автор материала .

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