Борщ окончательно перестал быть украинским и пора сворачивать развернутую вокруг него информационную битву. В ней Незалежная потерпела сокрушительное поражение.
К такому выводу пришли журналисты ТК "Вести. UA", предложив соотечественникам подписать акт "безоговорочной борщовой капитуляции".
Как следует из сюжета телеканала, "деукранизация" борща произошла из-за того, что
"готовят его в стране почти исключительно из импортных продуктов:
- белорусской картошки,
- польской морковки,
- узбекского лука,
- испанской капусты,
- французской свеклы,
- а наваристости блюду придает свиная голяшка из Канады".
"Отечественная отрасль АПК дошла до того, что не способна обеспечивать условия базовой продовольственной безопасности. В нынешнем исполнении борщ, увы, не украинское блюдо — это "импортный интернационал", который сопровождает пафосные восторги о влиятельности "аграрной супердержавы", — резюмирует автор материала .
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Если вы долгое время мазями и диетами безуспешно боретесь с непонятной сыпью, зудом и пятнами на лице, возможно, пора задуматься о клещах. Нет, не тех, что водятся в лесу, а тех, что живут прямо в нашей коже и называются "демодекс".