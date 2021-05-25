Рубрика "здоровье Байдена": любит мороженое и порой оставляет в догоняющих

Новости о состоянии здоровья Джо Байдена: несмотря на то, что ранее президент США неоднократно попадал в курьёзные ситуации (давшие повод для сомнений в хорошей форме президента его противникам), за ним порой "сложно угнаться".

Данные касательно здоровья лидера Штатов привела его пресс-секретарь Джен Псаки. Выступая на брифинге, она сообщила: в текущем году наконец-то будут представлены данные медосмотра президента.

Также Псаки сообщила, что касательно частных тренировок, которые вписаны в график Байдена, ей сказать нечего, но

"…путешествуя с ним довольно много, иногда за ним сложно угнаться".

Ранее в издании The Washington Post уточняли, что Байден уже в ходе президентской гонке часто использовал велотренажёр с особыми датчиками, которые помогали имитировать реальное катание. На текущий момент американский президент занимается с утра — но не уточняется, использует ли он велотренажёр или же предпочитает что-то другое.

Также в издании пролили свет на рацион президента: оказывается, Байден

"…имеет склонность к сладкому, например, мороженому с шоколадной крошкой".

Также лидер США любит спортивный напиток со вкусом апельсина, диетическую колу, супы и салат с курицей. В его кабинете есть ириски и шоколадное печенье.

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