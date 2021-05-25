Фон дер Ляйен: Россия - важный и большой сосед ЕС. Но есть нюанс

Очередной словесный "манёвр" продемонстрировали по отношению к России в ЕС. Как оказалось, Россия "тесно связана" с ЕС торговыми отношениями, однако успевает ещё и "бросать вызов" ценностям, которых придерживается объединение.

Касательно России высказалась глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Выступая на пресс-конференции, которая стала венцом первого дня саммита ЕС в Брюсселе, она подчеркнула: "большой сосед" (то есть Россия) для ЕС важен, однако занимается саботажем.

"Россия — наш самый большой сосед, Россия и ЕС тесно связаны, остаются соседями и важными торговыми партнёрами. Россия — важный игрок в решении глобальных вызовов. Поэтому мы попросили главу дипломатии Жозепа Борреля представить отчёт по России и посмотрим на отношения с ней в свете этого отчёта", — начала фон дер Ляйен

"Россия бросает вызов ценностям и интересам Евросоюза путём саботажа, дезинформации и кибератак. Все были согласны, что Россия бросает вызов нашим ценностям и интересам", — продолжила она.

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