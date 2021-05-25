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Австрийский канцлер не считает нужным "пристёгивать" Россию к минскому инциденту

Мир » Европа

Канцлер Австрии Себастьян Курц, комментируя принятие Евросоюзом нового пакета санкций против Белоруссии, назвал их "справедливыми", но подчеркнул, что "нельзя, чтобы от них пострадало гражданское население".

Австрийский канцлер не считает нужным "пристёгивать" Россию к минскому инциденту

А вот желание некоторых коллег "пристегнуть" к инциденту в минском аэропорту Россию, Курц назвал "ненужной спекуляцией", которая может усилить "и без того сложные взаимоотношения Москвы и Брюсселя".

Напомним, что ранее из Польши и Британии поступило предложение "ударить по "Северному потоку-2" и газопроводу "Ямал" "из-за причастности России" к минскому инциденту.

"Честно говоря, я не хочу, чтоб на этом спекулировали. Расследовать инцидент нужно. На мой взгляд, очевидно, кто несет ответственность", — сказал Курц.

По его словам, ЕС должен "определить четкие линии в отношениях с Россией":

"В отношении России необходимо иметь четкие линии в вопросах о правах человека и международного права, и одновременно с этим всегда важно делать ставку на диалог. Хорошее взаимодействие на нашем континенте может быть только с Россией, а не против нее", — сказал австрийский канцлер.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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