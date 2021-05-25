Австрийский канцлер не считает нужным "пристёгивать" Россию к минскому инциденту

Канцлер Австрии Себастьян Курц, комментируя принятие Евросоюзом нового пакета санкций против Белоруссии, назвал их "справедливыми", но подчеркнул, что "нельзя, чтобы от них пострадало гражданское население".

А вот желание некоторых коллег "пристегнуть" к инциденту в минском аэропорту Россию, Курц назвал "ненужной спекуляцией", которая может усилить "и без того сложные взаимоотношения Москвы и Брюсселя".

Напомним, что ранее из Польши и Британии поступило предложение "ударить по "Северному потоку-2" и газопроводу "Ямал" "из-за причастности России" к минскому инциденту.

"Честно говоря, я не хочу, чтоб на этом спекулировали. Расследовать инцидент нужно. На мой взгляд, очевидно, кто несет ответственность", — сказал Курц.

По его словам, ЕС должен "определить четкие линии в отношениях с Россией":

"В отношении России необходимо иметь четкие линии в вопросах о правах человека и международного права, и одновременно с этим всегда важно делать ставку на диалог. Хорошее взаимодействие на нашем континенте может быть только с Россией, а не против нее", — сказал австрийский канцлер.

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