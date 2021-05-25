Байден об инциденте с самолётом в РБ: меры будут, Протасевича - освободить

Реакция Вашингтона на события с рейсом компании Ryanair оказалась "созвучна" европейской. Американский лидер Джо Байден сообщил: он не только поддерживает в вопросе реагирования на инцидент ЕС, но и дал поручение своей администрации: разработать ответные меры по Белоруссии.

"Я присоединяюсь ко множеству призывов провести международное расследование для прояснения фактов этого события. Я приветствую сообщения о том, что ЕС призвал к введению адресных экономических санкций и иных мер. Я поручил моей команде разработать надлежащие варианты для привлечения причастных к ответственности в тесной координации с ЕС, другими союзниками и партнёрами, международными организациями", — указано в заявлении Байдена, его приводит пресс-служба Белого дома.

Байден также уверен, что случившееся перенаправление самолёта на посадку в РБ и последующий арест Романа Протасевича можно классифицировать как "оскорбление международных норм". Протасевича Байден призывает освободить,

"…равно как и сотен политических заключённых", — добавил Байден.

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