Оппозиционный украинский нардеп Ренат Кузьмин прокомментировал пресс-конференцию президента Зеленского, во время которой глава государства с нескрываемой гордостью на фоне самолёта без крыльев рассказывал о своих успехах.
Депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" назвал два года работы бывшего комика на президентском посту "сплошным провалом".
"Мы услышали только, что виноваты во всех бедах Украины все, кто угодно, кроме президента, что до него в стране ничего не было и только при нём началось строительство дорог, домов, государства, что всё хорошее в жизни украинцев связано с ним, а все плохое — со всеми остальными, включая самих украинцев", — написал Кузьмин в Facebook, назвав выступление Зеленского его "самым большим медийным провалом".
К слову, сам Владимир Зеленский уверен, что ему удалось реализовать обещание, данное перед выборами Петру Порошенко, и стать его "приговором".
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