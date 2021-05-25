"Всё не так, ребята": нардеп высказался об итогах президентства Зеленского

Оппозиционный украинский нардеп Ренат Кузьмин прокомментировал пресс-конференцию президента Зеленского, во время которой глава государства с нескрываемой гордостью на фоне самолёта без крыльев рассказывал о своих успехах.

Депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" назвал два года работы бывшего комика на президентском посту "сплошным провалом".

"Мы услышали только, что виноваты во всех бедах Украины все, кто угодно, кроме президента, что до него в стране ничего не было и только при нём началось строительство дорог, домов, государства, что всё хорошее в жизни украинцев связано с ним, а все плохое — со всеми остальными, включая самих украинцев", — написал Кузьмин в Facebook, назвав выступление Зеленского его "самым большим медийным провалом".

К слову, сам Владимир Зеленский уверен, что ему удалось реализовать обещание, данное перед выборами Петру Порошенко, и стать его "приговором".