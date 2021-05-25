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Генсек ООН потребовал расследовать инцидент в минском аэропорту

Мир

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддержал призывы европейских политиков к "независимому расследованию" посадки в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair, выполнявшего рейс по маршруту Афины — Вильнюс и последовавшего за этим задержания редактора канала NEXTA Романа Протасевича.

Генсек ООН потребовал расследовать инцидент в минском аэропорту

"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен очевидной вынужденной посадкой пассажирского самолета над Беларусью 23 мая и последующим задержанием г-на Романа Протасевича, — говорится в заявлении пресс-секретаря главы ООН. — Генеральный секретарь поддерживает призывы к полному, транспарентному и независимому расследованию этого тревожного инцидента и настоятельно призывает все соответствующие стороны сотрудничать в таком расследовании”.

По словам Стефана Дюжаррика, Гутерриш "по-прежнему глубоко обеспокоен ухудшением ситуации с правами человека в Беларуси после президентских выборов в августе прошлого года”:

"Он призывает белорусские власти в полной мере соблюдать все свои международные обязательства в области прав человека, в том числе в отношении свободы выражения мнений, собраний и ассоциаций".

Напомним, что сразу после инцидента в белорусском аэропорту европейские политики дружно осудили Александра Лукашенко и потребовали "немедленно" освободить Протасевича, который разыскивался властями Белоруссии по обвинению в экстремизме.

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Задержание в Минске основателя NEXTA — ГЛАВНОЕ / Последствия
Автор: Ольга Лебедева
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