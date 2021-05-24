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Лукашенко ужесточил закон о СМИ

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал поправку к закону о СМИ страны, которая полностью запрещает журналистам освещать несанкционированные митинги в прямом эфире.

Лукашенко ужесточил закон о СМИ

Новые правила означают, что несогласованные акции протеста, подобные тем, которые проходили в стране прошлом году, могут быть показаны в эфире только постфактум.

Кроме того, поправки запрещают журналистам рекламировать акции протеста и участвовать в них.

"Журналистам при исполнении своих обязанностей запрещается выступать в качестве организаторов или участников массовых мероприятий”, — поясняет Белта.

Новые законы также вводят запрет на публикацию результатов опросов общественного мнения без необходимой государственной аккредитации.

После вступления законопроекта в силу прокуроры получат полномочия "ограничивать доступ к публикациям, распространяющим информацию, направленную на пропаганду экстремизма”, а также смогут прекращать распространение тех, которые наносят ущерб "национальным интересам".”

Согласно белорусскому законодательству, все массовые мероприятия могут проводиться только с разрешения властей, а правоохранительные органы теперь могут легально закрыть инфраструктуру в районе проведения несанкционированной акции протеста.

Напомним, закон, к которому 24 мая появились поправки, был принят в Белоруссии после организованных оппозицией в прошлом году после победы на выборах Александра Лукашенко протестов.

По официальным результатам, которые, как утверждает оппозиция, были сфальсифицированы, за него проголосовали 80,1%, а за оппозиционного кандидата Тихановскую — 10,12%.

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