Российский триколор покинул площадь с флагами участников ЧМ по хоккею

Вслед за белорусским государственным флагом свой флагшток на площади в центре Риги, где размещены флаги участников ЧМ по хоккею, покинул и российский триколор.

Рижские власти заменили государственный флаг России на символику Олимпийского комитета России (ОКР). При этом организаторы чемпионата мира по хоккею сослались на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA), ранее запретившего российской сборной использовать национальную символику, сообщил портал Delfi.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв заявил, что этот инцидент требует разбирательства. По его словам, соответствующее решение спортивного арбитражного суда (CAS) запрещает использование государственной символики Российской Федерации во время проведения крупных спортивных мероприятий, но ничего не говорит о размещении флагов РФ на территории города.

"Это является чистейшей наглостью и хамским поведением или провокацией. Так и здесь: либо это провокация властей Латвии, либо разгильдяйство организаторов, которые не смогли правильно прочитать решение CAS. Надеюсь, что делегации и посольство России не оставят этот инцидент без внимания и подадут ноту протеста", — цитирует слова депутата Allhockey.

Ранее власти Риги спровоцировали дипломатический скандал, сняв государственный флаг Белоруссии с флагштока на площади, где размещены флаги стран-участниц ЧМ по хоккею, и заменив его на бело-красно-белое знамя белорусской оппозиции. После этого инцидента Белоруссия объявила о высылке всего латвийского дипкорпуса. Латвия ответила симметрично.

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