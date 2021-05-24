EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Картины Сальвадора Дали помогли разгадать "код мозга" человека
Мальта первой в ЕС достигла коллективного иммунитета к COVID-19
Россия проиграла Словакии на чемпионате мира впервые за 17 лет
Стали известны все возможные соперники "Спартака" в отборе Лиги чемпионов
Анна Семенович намеревается стать женой арабского шейха
Страшна ли "чёрная плесень" для россиян, объяснил эпидемиолог
Астролог Тамара Глоба рассказала, как пережить Суперлуние
Эрмитажный кот Ахилл будет предсказывать результаты матчей Евро-2020
Почему Татарстан относительно легко пережил "ковид"

Российский триколор покинул площадь с флагами участников ЧМ по хоккею

Мир

Вслед за белорусским государственным флагом свой флагшток на площади в центре Риги, где размещены флаги участников ЧМ по хоккею, покинул и российский триколор.

Российский триколор покинул площадь с флагами участников ЧМ по хоккею

Рижские власти заменили государственный флаг России на символику Олимпийского комитета России (ОКР). При этом организаторы чемпионата мира по хоккею сослались на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA), ранее запретившего российской сборной использовать национальную символику, сообщил портал Delfi.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв заявил, что этот инцидент требует разбирательства. По его словам, соответствующее решение спортивного арбитражного суда (CAS) запрещает использование государственной символики Российской Федерации во время проведения крупных спортивных мероприятий, но ничего не говорит о размещении флагов РФ на территории города.

"Это является чистейшей наглостью и хамским поведением или провокацией. Так и здесь: либо это провокация властей Латвии, либо разгильдяйство организаторов, которые не смогли правильно прочитать решение CAS. Надеюсь, что делегации и посольство России не оставят этот инцидент без внимания и подадут ноту протеста", — цитирует слова депутата Allhockey.

Ранее власти Риги спровоцировали дипломатический скандал, сняв государственный флаг Белоруссии с флагштока на площади, где размещены флаги стран-участниц ЧМ по хоккею, и заменив его на бело-красно-белое знамя белорусской оппозиции. После этого инцидента Белоруссия объявила о высылке всего латвийского дипкорпуса. Латвия ответила симметрично.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Уфа примет женский чемпионат мира по хоккею в 2021 году
Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
Болезнь Баттена: ранние симптомы и диагностика
Мальта первой в ЕС достигла коллективного иммунитета к COVID-19
Россия проиграла Словакии на чемпионате мира впервые за 17 лет
Игорь Коротченко: маски сброшены, иллюзий по поводу Запада больше нет
Стали известны все возможные соперники "Спартака" в отборе Лиги чемпионов
Анна Семенович намеревается стать женой арабского шейха
Страшна ли "чёрная плесень" для россиян, объяснил эпидемиолог
Мельница мифов: от головоломок не умнеют
Астролог Тамара Глоба рассказала, как пережить Суперлуние
Тайна рождения знака "?" раскрыта
Популярное
Профилактика
Боль в ушах: причины возникновения и способы устранения

Ухаживать за ушами не так просто, как кажется.

Боль в ушах: причины возникновения и способы устранения
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Полезно знать
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Российский шоу-бизнес
"Позор!": Панин роется в мусорных баках в Испании в поисках выпивки
Недвижимость
Квартира под названием евродвушка — что это такое?
Василий Амирджанов В выборе отдыха за рубежом обвинили пропаганду Василий Амирджанов Любовь Степушова ЕС не поддержит Чехию в высылке российских дипломатов Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 24 мая: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев
Здоровье
Какие психические заболевания передаются по наследству
Шоу-бизнес
На Украине требуют от оргкомитета Евровидения поменять правила. Из-за России
Самолёт с критиком Лукашенко посадили в Минске: что будет дальше
Мир. Новости мира
Самолёт с критиком Лукашенко посадили в Минске: что будет дальше
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников