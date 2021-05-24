После инцидента с государственным флагом Белоруссии в Риге Минск потребовал от всех сотрудников латвийского посольства незамедлительно покинуть страну.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что мэр Риги Мартиньш Стакис заменил государственный флаг Белоруссии, находившийся на флагштоке стран-участниц чемпионата мира по хоккею-2021, на бело-красно-белое знамя белорусской оппозиции. Кроме того, рижский градоначальник назвал государственный флаг Белоруссии "символом государственного терроризма".
Белорусская сторона расценила этот инцидент как "циничное попрание всех норм международного права, фактически акт государственного вандализма", и заявила решительный протест. От латвийских властей потребовали извинений и возвращения государственного флага Белоруссии на его законное место. Посла Латвии вызвали в МИД Белоруссии.
"Послу вручена соответствующая нота протеста. Мы не можем оставить подобного рода провокационные действия без ответа. Поэтому послу предложено покинуть Беларусь в течение 24 часов, всему дипломатическому и административно-техническому составу также предложено покинуть Беларусь в течение 48 часов", — заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
В латвийском посольстве было разрешено оставить лишь одного сотрудника для присмотра за зданием. В МИД Белоруссии отметили, что "не видят возможности продолжать работать с действующим составом латвийского диппредставительства", сообщает ТАСС.
Ответ Латвии был ожидаем, и ждать его пришлось недолго. Рига также объявила о высылке всего дипломатического представительства Белоруссии "до нормализации отношений между странами".
"Реагируя на это решение, в МИД Латвии приглашен временный поверенный в делах Белоруссии в Латвии, чтобы информировать белорусскую сторону об аналогичном шаге в отношении белорусских дипломатов", — заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Латвии Янис Бекерис.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Ухаживать за ушами не так просто, как кажется.