Белоруссия и Латвия объявили о взаимной высылке послов

После инцидента с государственным флагом Белоруссии в Риге Минск потребовал от всех сотрудников латвийского посольства незамедлительно покинуть страну.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что мэр Риги Мартиньш Стакис заменил государственный флаг Белоруссии, находившийся на флагштоке стран-участниц чемпионата мира по хоккею-2021, на бело-красно-белое знамя белорусской оппозиции. Кроме того, рижский градоначальник назвал государственный флаг Белоруссии "символом государственного терроризма".

Белоруссия объявила о высылке всех латвийских дипломатов

Белорусская сторона расценила этот инцидент как "циничное попрание всех норм международного права, фактически акт государственного вандализма", и заявила решительный протест. От латвийских властей потребовали извинений и возвращения государственного флага Белоруссии на его законное место. Посла Латвии вызвали в МИД Белоруссии.

"Послу вручена соответствующая нота протеста. Мы не можем оставить подобного рода провокационные действия без ответа. Поэтому послу предложено покинуть Беларусь в течение 24 часов, всему дипломатическому и административно-техническому составу также предложено покинуть Беларусь в течение 48 часов", — заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

В латвийском посольстве было разрешено оставить лишь одного сотрудника для присмотра за зданием. В МИД Белоруссии отметили, что "не видят возможности продолжать работать с действующим составом латвийского диппредставительства", сообщает ТАСС.

Латвия ответила симметрично

Ответ Латвии был ожидаем, и ждать его пришлось недолго. Рига также объявила о высылке всего дипломатического представительства Белоруссии "до нормализации отношений между странами".

"Реагируя на это решение, в МИД Латвии приглашен временный поверенный в делах Белоруссии в Латвии, чтобы информировать белорусскую сторону об аналогичном шаге в отношении белорусских дипломатов", — заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Латвии Янис Бекерис.

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