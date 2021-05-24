Глава ВОЗ предупредил о появлении нового смертоносного вируса

Если продолжать идти по протоптанной дороге, то придёшь к тому же результату — небезопасному и несправедливому миру, напомнил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

В понедельник, 24 мая, в Женеве открылась 74-я Всемирная ассамблея здравоохранения. В этом году основная тема главного форума Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — борьба с пандемией коронавируса и предотвращение новых чрезвычайных ситуаций. Однако, по мнению главы ВОЗ, избежать их миру вряд ли удастся.

"Не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии. Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет ещё более заразным и более смертоносным, чем нынешний", — заявил Тедрос Гебрейесус, выступая на открытии форума.

Основным фактором, способствующим развитию пандемии, по мнению гендиректора ВОЗ, является разобщённость мира. Государства в основном не проявляют желания обмениваться информацией, ресурсами и технологиями с теми, кто в этом более нуждается. Однако "сохранение безопасности мира требует вовлечённости всех государств-членов", приводит его слова ТАСС.

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