В Минске задержали самолёт Lufthansa из-за сообщения о теракте

Аэропорт Минска был вынужден задержать рейс на Франкфурт из-за анонимного сообщения о готовящемся террористическом акте. Рейс должен был вылететь в 14.20 мск, но до сих пор находится в столице Белоруссии.

По сообщению Национального аэропорта, сообщение о теракте поступило на электронную почту и касалось рейса Lufthansa по маршруту Минск — Франкфурт. Посадка не рейс была остановлена, проводился дополнительный досмотр лайнера.

Сообщение о теракте не подтвердилось. Самолёт готовится к вылету.

Посадка лайнера Ryanair в Минске

23 мая экстренная посадка самолёта Ryanair в Минске завершилась международным скандалом. На борту лайнера находился бывший редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич.

По сообщению диспетчеров, на пульт поступило сообщение о готовящемся теракте. Пилоты приняли решение сажать борт в Минске. Протасевич был задержан, после чего европейские лидеры заявили о "государственном терроризме" со стороны Белоруссии.

В комментарии "Правде.Ру" заслуженный пилот РФ заявил, что действия экипажа лайнера были верными.