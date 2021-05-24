Евгений Пригожин предложил Лукашенко принять новый закон

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал журналисту RussiaNews ситуацию с экстренной посадкой самолета в Минске.

Накануне белорусский президент Александр Лукашенко приказал посадить в Минске самолет после сообщения о его минировании. На борту в числе пассажиров находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. На территории Республики его деятельность официально признана экстремистской. После приземления самолета в аэропорту блогера задержали правоохранители.

Бизнесмен Евгений Пригожин одобрил действия президента Белоруссии — они были в рамках законодательства страны. Александр Лукашенко таким образом защитил граждан республики и остановил преступников.

"Слава, слава Лукашенко! Уважаю, преклоняюсь, всем сердцем поддерживаю. Великий человек, который остановил подонков и не дал ссать ему в лицо. Ко всем законам Белоруссии надо принять срочно еще один и пристрелить как собаку Протасевича. Еще раз Александр Григорьевич, с уважением, Пригожин", — передала слова предпринимателя пресс-служба "Конкорда".