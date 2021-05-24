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С освобождением: общавшегося с Лукашенко украинского депутата "ушли" из партии

Мир

В свете ухудшившихся ещё в 2020 году отношений по линии "Киев — Минск" продолжают становиться достоянием общественности различные нетривиальные случаи политических "тычков". Так, украинский депутат Евгений Шевченко, ранее пообщавшийся с лидером РБ Александром Лукашенко, перестал быть частью "Слуги народа".

С освобождением: общавшегося с Лукашенко украинского депутата "ушли" из партии

Напомним, что по данным "Белты", Шевченко не просто пообщался с Лукашенко, но и сделал резонансное заявление. Представитель Украины сообщил: белорусы и украинцы — два самых близких народа, поэтому политика, в основе которой — желание разрушить отношения этих народов, ничем хорошим не кончится. Кроме того, привёл внезапную цифру Шевченко: примерно треть жителей Украины хотели бы Лукашенко в качестве президента.

"Евгения Шевченко исключили из "Слуги народа".

Секретариату фракции всё-таки удалось собрать необходимое количество подписей. Материалы будут переданы в аппарат Верховной рады и зачитаны на следующем пленарном заседании.

С освобождением, Евгений", — написал в Telegram депутат "Слуги народа" Александр Качура.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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