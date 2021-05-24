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Ирак обвинил США в посредничестве в краже 150 миллиардов нефтедолларов

Мир

Примерно $150 млрд были украдены и контрабандой вывезены из Ирака в результате коррупционных сделок после вторжения США в Ирак в 2003 году.

Ирак обвинил США в посредничестве в краже 150 миллиардов нефтедолларов

Об этом, как передаёт CNN, заявил президент Ирака Бархам Салих.

"Из почти тысячи миллиардов долларов, заработанных на нефти с 2003 года, примерно 150 миллиардов были украдены и вывезены контрабандой из Ирака", — сказал Салих в эфире одного из ТК (цитата CNN).

Как отмечает издание, это заявление было сделано после того, как Салих представил в иракский парламент проект Закона о возврате коррумпированных средств.

"Законопроект направлен на укрепление власти иракского народа для того, чтобы вернуть деньги, украденные в коррупционных сделках, привлечь коррупционеров к ответственности", — пояснил Салих.

Он призвал иракских законодателей обсудить и одобрить предложенный закон,

"чтобы помочь обуздать это опасное бедствие, которое на протяжении многих лет лишало наш народ возможности пользоваться богатствами своей страны".

Салих сказал, что украденных денег после того, как удастся их вернуть, будет достаточно, чтобы значительно улучшить экономику Ирака.

Напомним, с 2019 года сотни людей погибли в результате протестов по всему Ираку против коррупции в правительстве, безработицы и отсутствия основных услуг, включая электричество и чистую воду, поскольку страна не смогла достичь стабильности после десятилетий санкций и войны.

Военный контингент США в Ираке на сегодня составляет около 2500 человек. Официально они сосредоточены на миссии по разгрому ИГИЛ* в рамках операции "Неотъемлемая решимость".

* организация, запрещённая на территории России

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США теряют величие: Уйдут ли американцы из Ближнего Востока?
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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