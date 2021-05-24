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Дело тонкое: генерал из США назвал новый риск, связанный с РФ и КНР

Мир

Новый риск для Вашингтона и штатовской администрации: поскольку на Ближнем Востоке снижается уровень военного присутствия США, освободившееся место могут "заполнить" Россия и Китай. Об этом сообщает AP.

Дело тонкое: генерал из США назвал новый риск, связанный с РФ и КНР

В AP приводят данные командующего Центрального командования вооружённых сил США генерала Кеннета Ф. Макензи. Он уверен, что Штаты уже "направляют взор" не только на Ближний Восток, на и на другие стратегически важные точки.

"Думаю, что они [РФ и КНР] учитывают, что Соединённые Штаты меняют свою позицию [на Ближнем Востоке] и направляют взор на другие части мира, и они могут увидеть в этом возможность для себя", — считает Маккензи.

При этом Ближний Восток остаётся местом, известным как поле конкурентного противостояния великих держав,

"И я думаю, что по мере того, как мы корректируем нашу позицию в регионе, Россия и Китай будут стремиться заполнить образовавшийся там вакуум", — сообщает Маккензи.

Например, добавил генерал, возможен сценарий продажи Пекином и Москвой оружия в данном регионе.

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Война на паузе: Палестина, Израиль, ХАМАС, США. Что происходит во время перемирия на Ближнем Востоке
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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