Судно-трубоукладчик Fortuna возобновило строительные работы на газопроводе "Северный поток-2" в немецких водах.
Об этом говорят данные глобальной системы слежения за судами MarineTraffic и Федерального морского и гидрографического агентства Германии (BSH).
Напомним, что 17 мая BSH выдала разрешение на прокладку еще одного двухкилометрового участка трубопровода в мае по морскому дну в исключительной экономической зоне Германии.
ДЛЯ СПРАВКИ
Почти завершенный газопровод "Северный поток-2" рассчитан на увеличение поставок российского газа в Германию и другие европейские страны на 55 миллиардов кубометров в год.
Он соединит Германию напрямую с Россией через Балтийское море.
В пятницу Министерство финансов США опубликовало новый черный список российских судов и организаций, попавших под санкции за участие в строительстве газопровода, в который вошли 13 судов (в том числе "Академик Черский") и морская спасательная служба.
На прошлой неделе Белый дом признал, что не смог остановить завершение строительства газопровода, который, по словам пресс-секретаря Джен Псаки, был "завершен на 95%” к тому времени, когда президент Джо Байден вступил в должность.
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