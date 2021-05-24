Трубоукладчик "Фортуна" возобновил работы по "СП-2" в водах Германии

Судно-трубоукладчик Fortuna возобновило строительные работы на газопроводе "Северный поток-2" в немецких водах.

Об этом говорят данные глобальной системы слежения за судами MarineTraffic и Федерального морского и гидрографического агентства Германии (BSH).

Немецкий морской регулятор сообщил, что Fortuna будет работать в немецких водах с 22 мая по 31 июня.

По данным MarineTraffic, судно покинуло воды Дании, где ранее работало на строительстве "Северного потока-2" вместе с судном "Академик Черский", и в настоящее время находится в немецкой зоне.

Напомним, что 17 мая BSH выдала разрешение на прокладку еще одного двухкилометрового участка трубопровода в мае по морскому дну в исключительной экономической зоне Германии.

ДЛЯ СПРАВКИ

Почти завершенный газопровод "Северный поток-2" рассчитан на увеличение поставок российского газа в Германию и другие европейские страны на 55 миллиардов кубометров в год.

Он соединит Германию напрямую с Россией через Балтийское море.

Трубопровод должен защитить энергетическую безопасность Берлина, а также снизить цену, сделав процесс менее зависимым от третьих стран, транзитирующих газ.

В пятницу Министерство финансов США опубликовало новый черный список российских судов и организаций, попавших под санкции за участие в строительстве газопровода, в который вошли 13 судов (в том числе "Академик Черский") и морская спасательная служба.

На прошлой неделе Белый дом признал, что не смог остановить завершение строительства газопровода, который, по словам пресс-секретаря Джен Псаки, был "завершен на 95%” к тому времени, когда президент Джо Байден вступил в должность.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.