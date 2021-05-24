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Климкин заподозрил, что США не уважает Украину, как партнёра

Мир » Бывший СССР » Украина

Экс-глава украинского МИД Павел Климкин назвал отказ США от санкций в отношении газопровода "Северный поток — 2" "ударом под дых" Незалежной.

Климкин заподозрил, что США не уважает Украину, как партнёра

Бывший чиновник пояснил, что дело — по его мнению — даже не в газе и его транзите, которого Украина лишится, а в принципиальном отношении Штатов к Киеву:

"Очень тревожно от того, что эта тема не прозвучала во время последнего визита Энтони Блинкена. С партнерами, которых уважают, так не поступают", — написал Климкин в Facebook.

Экс-глава украинской дипломатии посетовал также на то, что в отношениях его страны и заокеанского партнёра начинают "возникать признаки кризиса доверия", которые сейчас нужны украинской власти "меньше всего".

Подводя итог своим размышлениям, Климкин напомнил уже Европе:

"В случае завершения "Северного потока — 2" мы (Украина — прим. ред) теряем транзитный статус, от нас уже не зависит наличие газа в домах граждан ЕС. <…> Выводы делайте сами", — написал он.

Напомним, ранее с критикой решения Байдена по части санкций в отношении СП-2 выступил президент Украины Владимир Зеленский.

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Автор: Ольга Лебедева
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