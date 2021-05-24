Елизавета II расстроена высказываниями принца Гарри о "тяжёлом детстве"

Принц Гарри в новом документальном сериале "Я, которого ты не видишь", созданном совместно с американской телеведущей Опрой Уинфри, рассказал о конфликтах в королевской семье. В частности, герцог Сассекский раскрыл особенности методов воспитания, которые применял к нему его отец — принц Чарльз.

Королева Англии Елизавета II

Королеву Елизавету II расстроили высказывания внука, она не может простить его за скандальные откровения.

Принц Гарри

Принц Гарри признался, что отец специально заставлял его страдать в детстве, объясняя это тем, что это традиция их семьи. С самим принцем Чарльзом так же обращались в детстве.

Елизавета II восприняла эти слова на свой счёт, сообщает Daily Mail.

Кроме того, герцог Сассекский поведал о трудном периоде, который им пришлось пережить с Меган Маркл, которую королевская семья, по его словам, едва не довела до самоубийства.

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