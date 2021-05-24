Принц Гарри в новом документальном сериале "Я, которого ты не видишь", созданном совместно с американской телеведущей Опрой Уинфри, рассказал о конфликтах в королевской семье. В частности, герцог Сассекский раскрыл особенности методов воспитания, которые применял к нему его отец — принц Чарльз.
Королеву Елизавету II расстроили высказывания внука, она не может простить его за скандальные откровения.
Принц Гарри признался, что отец специально заставлял его страдать в детстве, объясняя это тем, что это традиция их семьи. С самим принцем Чарльзом так же обращались в детстве.
Елизавета II восприняла эти слова на свой счёт, сообщает Daily Mail.
Кроме того, герцог Сассекский поведал о трудном периоде, который им пришлось пережить с Меган Маркл, которую королевская семья, по его словам, едва не довела до самоубийства.
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