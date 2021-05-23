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Принц Уильям покатался на гоночной машине в ходе тура по Шотландии

Мир » Европа

Принц Уильям посетил знаменитый автодром Нокхилл в Файфе в Шотландии.

Принц Уильям покатался на гоночной машине в ходе тура по Шотландии

Уильяма приветствовали директор Extreme E Алехандро Агаг, представитель AFC Energy Адам Бонд, инженер команды Льюиса Хэмилтона Джордж Имафидон и гонщица Кэти Маннингс.

Визит герцога Кембриджского был организован по случаю конференции ООН по изменениям климата, которая состоится в ноябре, а также в рамках визита принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Шотландию, где они познакомятся с инновационными проектами, направленными на борьбу с климатическими изменениями.

Стоит отметить, что Extreme E — это новая ралли-рейдовая электрическая гоночная серия. Чемпионат будет проходить на электрических внедорожниках Spark Odyssey 21. Все автомобили основаны на электроприводе.

Конечно, Уильям не мог упустить возможность покататься на такой машине. Ему показали автомобиль, прежде чем он сам сел за руль.

На странице герцогов Кембриджских в twitter появилось видео, на кадрах которого 38-летний герцог в экипировке гонщика едет по гоночной трассе.

Поклонники пришли в восхищение от увиденного.

"Принц Уильям процветает", "Принц Уильям довольно спортивный!", "Я думаю, что он заимствовал эту полосу смельчаков от покойного великого герцога Эдинбургского", — написали они.

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Автор: Снежана Шахова
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