Блинкен назвал единственный способ разрешить арабо-израильский конфликт

По мнению главы Госдепартамента США, если это главное и единственное условие не будет выполнено, цикл насилия в регионе возобновится.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что израильские власти полностью и без каких-либо дополнительных условий приняли инициативу Египта по взаимному прекращению огня с Палестиной. Начавшееся 10 мая обострение ситуации между Израилем и Палестиной может войти в историю как "11-дневная война". За это время участники конфликта обменялись тысячами ракетных ударов, с обеих сторон есть погибшие и раненые.

В воскресенье, 23 мая, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке. В интервью телеканалу ABC News он заявил, что администрация президента Байдена придерживается мнения о необходимости создания двух отдельных государств для израильтян и палестинцев, чтобы они "могли жить в равных условиях безопасности, мира и достоинства". Дипломат подчеркнул, что решение этого вопроса — дело, конечно же, не одного дня.

"В конечном счёте, это единственный способ обеспечить будущее Израиля как еврейского и демократического государства и, конечно, единственный способ дать палестинцам государство, на которое они имеют право", — отметил Блинкен.

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