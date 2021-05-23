EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Энциклопедия решения квартирного вопроса от Романа Василенко
Илон Маск: "Освоение Марса спасёт человечество от вымирания"
Хочется сладкого или солёного? Диетолог объяснила, почему
"Народных дипломатов" из ФРГ удивило качество крымских дорог
Эксперты поспорили о неизбежности утечки биометрических данных
Собчак высмеяла спецназовцев Шойгу, подготовленных старообрядцами
Позор! — Панин роется в мусорных баках в Испании в поисках выпивки
Причину "запрограммированной бедности" назвала психотерапевт
С перепугу: министр обороны Британии назвал Россию угрозой номер один

Блинкен назвал единственный способ разрешить арабо-израильский конфликт

Мир

По мнению главы Госдепартамента США, если это главное и единственное условие не будет выполнено, цикл насилия в регионе возобновится.

Блинкен назвал единственный способ разрешить арабо-израильский конфликт

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что израильские власти полностью и без каких-либо дополнительных условий приняли инициативу Египта по взаимному прекращению огня с Палестиной. Начавшееся 10 мая обострение ситуации между Израилем и Палестиной может войти в историю как "11-дневная война". За это время участники конфликта обменялись тысячами ракетных ударов, с обеих сторон есть погибшие и раненые.

В воскресенье, 23 мая, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке. В интервью телеканалу ABC News он заявил, что администрация президента Байдена придерживается мнения о необходимости создания двух отдельных государств для израильтян и палестинцев, чтобы они "могли жить в равных условиях безопасности, мира и достоинства". Дипломат подчеркнул, что решение этого вопроса — дело, конечно же, не одного дня.

"В конечном счёте, это единственный способ обеспечить будущее Израиля как еврейского и демократического государства и, конечно, единственный способ дать палестинцам государство, на которое они имеют право", — отметил Блинкен.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Израиль VS Палестина: кадры ракетного обстрела
Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
Акклиматизация: почему на место отдыха в отпуске надо приезжать вечером
Принц Уильям покатался на гоночной машине в ходе тура по Шотландии
Близнецы: найдите десять отличий
Блинкен назвал единственный способ разрешить арабо-израильский конфликт
Энциклопедия решения квартирного вопроса от Романа Василенко
Человек похож на свиней, крыс и синиц
Илон Маск: "Освоение Марса спасёт человечество от вымирания"
Жить в космосе можно лишь полторы минуты
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Хочется сладкого или солёного? Диетолог объяснила, почему
Популярное
Полезно знать
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?

Миф об "эффекте 25-го кадра" оказался поразительно живучим: несмотря на то, что его многократно разоблачали, упоминания о нем как о чем-то реальном до сих пор появляются на страницах СМИ. Мало того, в ряде государств имеются законы, запрещающие использовать этот самый пресловутый эффект при демонстрации на телевидении различных рекламных роликов.

Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Марии Мироновой грозят расправой после её высказывания об Украине
Российский шоу-бизнес
Марии Мироновой грозят расправой после её высказывания об Украине
Российский шоу-бизнес
Милявская рассказала, как и с кем изменяла Цекало
Полезно знать
Человек похож на свиней, крыс и синиц
Соломон Соловьев Знак зодиака 23 мая: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Усам Оздемиров Можно ли ладить с США, не предавая национальные интересы? Усам Оздемиров Антон Евсеев Драмы науки: Кто украл вулканизацию? Антон Евсеев
Российский шоу-бизнес
Позор! — Панин роется в мусорных баках в Испании в поисках выпивки
Политика. Новости и аналитика
Лавров сравнил страны Прибалтики с гопниками
Искусство скатилось в грязь: актёр Павел Майков о деградации общества
Российский шоу-бизнес
Искусство скатилось в грязь: актёр Павел Майков о деградации общества
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников