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С перепугу: министр обороны Британии назвал Россию угрозой номер один

Мир » Европа

Российские военные корабли и самолёты не нарушают территориальных вод и воздушного пространства Великобритании. Но это не мешает ей периодически паниковать.

С перепугу: министр обороны Британии назвал Россию угрозой номер один

В стратегии модернизации вооружённых сил Великобритании Россия названа "угрозой". Этим британское Министерство обороны оправдывает планы по наращиванию своего военного присутствия в Чёрном и Балтийском морях. При этом появление кораблей ВМФ России в виду британских берегов каждый раз вызывает нервный приступ. Иначе сложно объяснить заявление главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса.

"Нас регулярно посещают любопытные российские корабли, нас регулярно посещает большое количество российских военных кораблей. Мы видели российскую подводную лодку в Ирландском море, которую, как мне кажется, мы не видели в течение очень долгого времени", — приводит его слова The Telegraph.

Российская подводная лодка, которая "кажется" британскому министру обороны, стала для него поводом заявить, что "Россия представляет для Великобритании угрозу номер один". По его словам, Британия пыталась осуществить деэскалацию, но безуспешно.

"Мы пробовали разные методы, но в настоящий момент, пока Россия не изменит своё поведение, довольно сложно понять, куда мы движемся", — цитирует Уоллеса издание.

Однако Бен Уоллес не озвучил главный метод: публичная паника военного ведомства перед "кажущейся" угрозой — отличный способ получить на военные нужды больше денег от правительства.

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Автор: Людмила Черткова
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