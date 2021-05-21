Байдена возмутили студенты, не оценившие его шутку

Президент США Джо Байден назвал скучной аудиторию, аплодисменты которой ему пришлось выпрашивать после неудачной шутки.

Американский лидер недавно посетил Академию береговой охраны в штате Коннектикут. Решив блеснуть хорошей памятью перед студентами, он процитировал в своём выступлении слова 40-го президента США Рональда Рейгана, называвшего береговую охрану "твёрдым ядром Военно-морского флота во время войны".

То ли аудитория не ведала о Рональде Рейгане, то ли студентам не понравилось упоминание про войну, но шутку не оценили. Байден, не услышавший ожидаемого смеха, возмутился:

"Вы действительно скучный класс. Вы чего, парни? Вам солнце головы припекло? Я думал, что вы хотя бы поаплодируете".

После этого раздались жидкие аплодисменты и смех, и воодушевлённый Байден продолжил выступление, пишет Forbes.

Президент США Джо Байден настолько часто попадает в смешные и нелепые ситуации, что заслужил в Америке прозвище "сонного Джо", а в России — "чудо-деда на перфокартах". Например, выступая в конце апреля в штате Джорджия, он не смог обнаружить защитную маску для лица в собственном кармане.

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