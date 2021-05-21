Индия столкнулась с "чёрной плесенью"

Новая проблема у властей Индии: помимо сложной ситуации с коронавирусом, в стране фиксируются вспышки мукормикоза. Заболевание, известное также как "чёрная плесень", уже поразило восемь штатов и один округ.

Власти Индии ещё в четверг сообщали: руководству пострадавших штатов рекомендовано признать ситуацию с "чёрной плесенью" эпидемией. Уточняется, что мукормикоз часто находят у людей, которые либо переболели, либо ещё болеют коронавирусом.

"Мы сейчас ищем лекарства, которые будут лечить эту болезнь. Мы находимся в контакте с российскими властями, чтобы посмотреть, смогут ли они поставить нам какие-то лекарства", — высказался для журналистов 21 мая посол республики в Москве Бала Венкатеш Варма.

Уточняется, что на 21 мая пострадали следующие штаты:

Раджастхан;

Телангана;

Махараштра;

Карнатака;

Уттаракханд;

Мадхья-Прадеш;

Андхра-Прадеш;

Бихар.

Также сложная обстановка с "чёрной плесенью" складывается в национальном столичном округе Дели.

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