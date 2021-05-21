Военный эксперт: SARS-CoV-2 создали в США, но обвинили Китай

США продолжают настаивать, что распространение COVID-19 по всему миру произошло из-за утечки в лаборатории Уханьского института вирусологии. Зачем им это?

Как известно, громче всех кричит тот, на ком "шапка горит". Поэтому заявления американцев следует воспринимать не иначе как попытку отвести подозрения от США, где на самом деле и был создан этот страшный коронавирус, уверен бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин.

По мнению эксперта, первая вспышка COVID-19 произошла не в Ухане, а в США, когда летом 2019 года из-за биологической угрозы был закрыт форт Детрик. И даже если утечка была случайной, США решили снять с себя вину — и начали распространять вирус по миру, рассказал он "Общественной службе новостей".

"Искусственность его распространения очевидна — это аэрозольный способ распространения. 99% всего биологического оружия распространяется именно таким способом. Они пытаются от себя отвести, свалить вину на кого-то другого, хотя их участие в этом совершенно очевидно", — заявил Игорь Никулин.

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