В начале весны принц Гарри и Меган Маркл дали скандальное интервью американской ведущей Опре Уинфри, в котором Маркл заявила, что в период проживания в Букингемском дворце задумывалась о том, чтобы свести счёты с жизнью. Но она не могла признаться в этом супругу.
"Не хотела больше жить. Это была очень ясная, реальная и пугающая мысль, которая была для меня единственным выходом и решением всех проблем", — делилась герцогиня Сассекская.
Принц Гарри впервые прокомментировал признание жены в документальном фильме "Тот я, которого ты не видишь". Он рассказал, как в период проживания в Великобритании Маркл плакала в тёмном зале во время одного из совместных выходов пары в свет. Герцог Сассекский не хотел обращаться за помощью к своей семьей, так как был уверен, что не получит её.
"Мне немного стыдно за то, как я справлялся, как пережил ситуацию. <…> Мне было так жаль её и я так злился на себя, что мы застряли в этой реальности, в этой ситуации", — пояснил он.
Напомним, что более года назад супруги отказались от королевских обязанностей. В настоящее время они живут в США.
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