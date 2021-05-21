Принц Гарри рассказал о суицидальных мыслях Меган Маркл

В начале весны принц Гарри и Меган Маркл дали скандальное интервью американской ведущей Опре Уинфри, в котором Маркл заявила, что в период проживания в Букингемском дворце задумывалась о том, чтобы свести счёты с жизнью. Но она не могла признаться в этом супругу.

"Не хотела больше жить. Это была очень ясная, реальная и пугающая мысль, которая была для меня единственным выходом и решением всех проблем", — делилась герцогиня Сассекская.

Принц Гарри впервые прокомментировал признание жены в документальном фильме "Тот я, которого ты не видишь". Он рассказал, как в период проживания в Великобритании Маркл плакала в тёмном зале во время одного из совместных выходов пары в свет. Герцог Сассекский не хотел обращаться за помощью к своей семьей, так как был уверен, что не получит её.

"Мне немного стыдно за то, как я справлялся, как пережил ситуацию. <…> Мне было так жаль её и я так злился на себя, что мы застряли в этой реальности, в этой ситуации", — пояснил он.

Напомним, что более года назад супруги отказались от королевских обязанностей. В настоящее время они живут в США.

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