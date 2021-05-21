Тихановская не упустила шанс выступить перед Сенатом Чехии

Новости касательно графика экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Уже в начале июня она по особому приглашению приедет в столицу Чехии и выступит перед чешским парламентом.

Данные привели для ТАСС представители верхней палаты парламента Чехии (Сенатом). Уточняется, что визит запланирован на период с 7 по 10 июня.

"Лидер демократической белорусской оппозиции Светлана Тихановская по приглашению спикера Сената господина Милоша Выстрчила с 7 по 10 июня посетит Прагу", — уточнили в Сенате.

Ожидается, что выступление Тихановской перед верхней палатой состоится 9 июня. Помимо представителей Сената, экс-кандидат встретится с представителями руководства Чехии, а также с некими "политическими деятелями".

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