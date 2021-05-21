Неудивительный позор: в Чехии оценили попадание в "недруги РФ"

Чехия совершила целую цепочку "невероятных" ошибок, в результате попав в российский список недружественных стран. Это позор, но вполне ожидаемый — удивляться не приходится, пишут в издании Haló noviny.

Автор материала, Томаш Калаб, представляет Коммунистическую партию Чехии и Моравии. Он уверен, что попытки "выпадов" Чехии лишь ещё сильнее подчеркнули реальные позиции страны в большой политике.

"Огромный позор, что, помимо США, второй недружественной страной объявлена Чешская Республика, которая обязана Советскому Союзу своим послевоенным будущим. Но удивляться нечему. В последнее время произошло сразу несколько антироссийских выпадов и скандалов, которые лишь подчеркнули место нашего государства во внешней политике", — написал Калаб.

Проблемы в отношениях с Россией, продолжил он, не замедлят дать эффект: например, российская вакцина "Спутник V" могла бы помочь в борьбе с пандемией, но в Праге "ушли в отказ".

Кроме того, чешскую АЭС без "Росатома" вряд ли завершат, так что в перспективе чехов ждёт ещё и подорожание электроэнергии. А Штаты могут использовать ситуацию и продать чехам сланцевый газ, который, естественно, окажется дорогим, заключил Калаб.

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