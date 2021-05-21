Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Америка больше не хочет покупать Гренландию.
Блинкен посетил датскую автономную территорию, завершив четырехдневную поездку, включавшую встречу министров иностранных дел стран, граничащих с Арктикой.
"Я нахожусь в Гренландии, потому что Соединенные Штаты глубоко ценят наше партнерство и хотят сделать его еще сильнее", — сказал Энтони Блинкен журналистам во время своей последней остановки в арктическом турне.
Он подчеркнул, что находится там не для того, чтобы покупать страну, вопреки намерению, заявленному Дональдом Трампом.
На вопрос, окончательно ли США исключили какие-либо планы по покупке Гренландии, Блинкен с улыбкой ответил:
"Я могу подтвердить, что это так.”
Напомним, экс-президент США Дональд Трамп объявил в августе 2019 года, что рассматривает возможность покупки земельного массива, который составляет четверть размера США.
"Дания, по сути, владеет ей (Гренландией-прим.ред), — сказал он тогда. — Мы очень хорошие союзники с Данией, мы защищаем Данию, как защищаем большую часть мира. Поэтому возникла идея, и я сказал: "Конечно, буду". Стратегически это интересно, и мы будем заинтересованы в покупке, которая будет по существу крупной сделкой с недвижимостью”.
К слову, чуть позже 45-ый президент США захотел выменять Гренландию на Пуэрто-Рико.
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