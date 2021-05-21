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США передумали покупать Гренландию

Мир

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Америка больше не хочет покупать Гренландию.

США передумали покупать Гренландию

Блинкен посетил датскую автономную территорию, завершив четырехдневную поездку, включавшую встречу министров иностранных дел стран, граничащих с Арктикой.

"Я нахожусь в Гренландии, потому что Соединенные Штаты глубоко ценят наше партнерство и хотят сделать его еще сильнее", — сказал Энтони Блинкен журналистам во время своей последней остановки в арктическом турне.

Он подчеркнул, что находится там не для того, чтобы покупать страну, вопреки намерению, заявленному Дональдом Трампом.

На вопрос, окончательно ли США исключили какие-либо планы по покупке Гренландии, Блинкен с улыбкой ответил:

"Я могу подтвердить, что это так.”

Напомним, экс-президент США Дональд Трамп объявил в августе 2019 года, что рассматривает возможность покупки земельного массива, который составляет четверть размера США.

"Дания, по сути, владеет ей (Гренландией-прим.ред), — сказал он тогда. — Мы очень хорошие союзники с Данией, мы защищаем Данию, как защищаем большую часть мира. Поэтому возникла идея, и я сказал: "Конечно, буду". Стратегически это интересно, и мы будем заинтересованы в покупке, которая будет по существу крупной сделкой с недвижимостью”.

К слову, чуть позже 45-ый президент США захотел выменять Гренландию на Пуэрто-Рико.

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ГРЕНЛАНДИЯ | ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О СТРАНЕ!
Автор: Ольга Лебедева
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