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Министр обороны Латвии объяснил, почему ему «стыдно за Германию»

Мир

Политика Берлина должна опираться не только на выгоды экономического плана, но и на "ценности". Поэтому, завил в Twitter министр обороны Латвии Артис Пабрикс, ему за Германию "стыдно".

"Мне стыдно за Германию из-за сотрудничества Берлина с Москвой. Стыдно за позицию германского руководства по отношению к российскому газопроводу "Северный поток — 2".

Политика должна быть основана на ценностях, а не только на экономической выгоде", — заявил Пабикс (выполняющий ещё и обязанности вице-премьера) в Twitter.

Напомним, что ранее из Вашингтона пришли новости о "смене пластинки" и отказе от жёстких санкций по "СП-2". В Германии новостям обрадовались и назвали отношения с США по этому вопросу "доверительными". При этом ранее глава МИД Польши Польши Збигнев Рау отмечал, что "СП-2" "расколол Запад".

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Северный поток-2 - последние новости сегодня 21.05.2021 ( Nord Stream 2 )
Автор: Константин Шапров
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