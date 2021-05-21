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Украинский финансист: мы потеряли жирный шанс стать газовым хабом

Мир » Бывший СССР » Украина

По подсчётам украинского финансового аналитика Алексея Куща, после запуска газопровода "Северный поток-2" Украина будет терять порядка $5 млрд.

В своей колонке на сайте "Главред" Кущ пояснил:

© glavred. info

"Произошло то, что обычно называют "самосбывающиеся надежды", или по-простому: "Все желания материальны", — констатирует Кущ.

Аналитик уточнил, что при расчётах он не учитывал убытки Незалежной от запуска "Турецкого потока", о котором в Киеве предпочитают не вспоминать.

"Показательно, что два наших союзника, Турция и Германия, когда дело дошло до их шкурных интересов, тут же забыли про Украину, для которой потеря пяти миллиардов будет существенной", — отмечает финансист.

© glavred. info

Аналитик подчеркнул, что добиться создания хаба можно было двумя путями. Не взимать с "Газпрома" выигранные в стокгольмском арбитраже деньги и пережить критику националистов. А также пренебречь недовольством "в одном посольстве" и передать в управление европейских операторов украинскую ГТС.

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"Украина пугает Европу "газовой зависимостью" от России"
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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