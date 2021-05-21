Мэр Киева обиделся на Квартал 95

Виталий Кличко, бессменный постмайданный мэр Киева всерьёз обиделся на студию Квартал 95.

Экс-боксёр считает их шутки про себя абсолютно не смешными и оскорбительными.

"Я вообще не сторонник 95 квартала, много шуток было ниже плинтуса. Откровенно хочу сказать, мне было неприятно слышать эти шутки", — поделился наболевшим Кличко с газетой "Украинская правда".

Градоначальник сказал, актер Евгений Кошевой, который обычно в миниатюрах представляет его, "пародирует очень плохо".

Кличко вспомнил, что однажды говорил это комику "в лицо":

"Мы с братом были на каком-то празднике, где он развлекал публику. Говорю ему: "ну ты шутишь, примеряешь мой пояс".

Журналисты вспомнили, что Кошевой недавно "жаловался", будто братья Кличко грозятся его избить. На что мэра Киева с достоинством ответил:

"Чтобы мне кого-то побить, у них денег не хватит на это. Я, как профессиональный спортсмен, бить просто так не могу — только за большие деньги, которых у этих ребят не найдется".

К слову, Виталий Кличко, прославившийся своим редкостным косноязычием, обычно спокойно реагирует на шутки по поводу своих "ляпов". А недавно, как рассказывала "Правда.Ру", даже издал сборник собственных цитат.

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