EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Похудеть к лету ещё можно успеть. Диетолог рассказала - как
ИНСТалляция из тушек диких гусей - итог варварской охоты на Чукотке
Коженов: реальнее инопланетянами мигрантов заменить, чем осуждёнными
В США заявили о доказательствах создания COVID-19 в китайской лаборатории
Юмористка Елена Воробей намекнула на тайную свадьбу
Молодая жена Петросяна восхитила подписчиков новым образом
У двухлетнего петербуржца после обрезания остановилось сердце
Геополитическая кухня: придут ли Россия и США к согласию
Юрист: как бороться с переработкой

Байден законодательно запретил американцам нападать на азиатов

Мир

Президент США Джо Байден подписал закон, направленный на борьбу с растущим числом нападений на людей азиатской внешности.

Байден законодательно запретил американцам нападать на азиатов

Ненависть к азиатам растёт в США

  • Пожилой тайский иммигрант умер после того, как его толкнули на землю.
  • Американцу филиппинского происхождения нанесли удар ножом по лицу.
  • Китаянку избили, а потом подожгли.
  • Восемь человек погибли в результате перестрелки на курорте.
  • В Нью-йоркском метро полоснул ножом по лицу 61-летнего этнического филиппинца —

это лишь малая часть примеров недавних нападений на американцев азиатского происхождения.

Как отмечает пресса в США, всплеск агрессии "к жёлтым людям" совпал с началом пандемии.

За последние месяцы были зарегистрированы тысячи случаев — от плевков и словесных оскорблений до физического насилия.

Адвокаты и активисты говорят, что это преступления на почве ненависти, и часто они связаны с риторикой, обвиняющей азиатов в появлении и распространении COVID-19. О чём, кстати, ранее предупреждало ФБР.

Федеральные данные о преступлениях на почве ненависти за 2020 год еще не опубликованы, а в 2019 году такие преступления были на самом высоком уровне за последние десять лет.

В конце прошлого года ООН опубликовала доклад, в котором подробно описывался "тревожный уровень" насилия на расовой почве и других инцидентов ненависти в отношении американцев азиатского происхождения.

Правозащитная группа Stop AAPI Hate заявила, что

в прошлом году она получила более 2800 сообщений об инцидентах ненависти, направленных против американцев азиатского происхождения и жителей Тихоокеанских островов по всей стране.

Группа даже создала онлайн-сервис учёта таких нападений.

Реакция властей США

Защитники американских азиатов говорят, что насилие может быть связано с ростом антиазиатских настроений в США. Некоторые прямо обвиняют антикитайскую риторику бывшего президента Дональда Трампа, который часто упоминал пандемию как "Китайский вирус" или "кунг-грипп". И именно Трамп первым попытался остановить волну ненависти к азиатам:

Трамп: американцы азиатского происхождения в коронавирусе не виноваты

20 мая Байден подписал Закон о преступлениях на почве ненависти COVID-19, направленный на борьбу с растущим числом антиазиатских нападений.

Законопроект назначает должностное лицо Министерства юстиции США для ускорения рассмотрения дел о насилии и преступлениях на почве ненависти, а также предоставляет гранты для государственных и местных органов власти на проведение профилактических мероприятий.

Ранее этот законопроект был утверждён Конгрессом подавляющим большинством голосов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Меньшинства ставят США на колени // Белых берут в рабство?
Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
Россия и США проводят параллельные военные учения на Балканах
Байден законодательно запретил американцам нападать на азиатов
Какие люди "вкуснее" для комаров
Похудеть к лету ещё можно успеть. Диетолог рассказала - как
ИНСТалляция из тушек диких гусей - итог варварской охоты на Чукотке
Байден пообещал Израилю "пополнить железный купол"
В Израиле стихнут обстрелы - стороны конфликта договорились
Коженов: реальнее инопланетянами мигрантов заменить, чем осуждёнными
Знак зодиака 21 мая: знаменитые Тельцы
В США заявили о доказательствах создания COVID-19 в китайской лаборатории
Популярное
Профилактика
Воспалённая поджелудочная железа любит голод, холод и покой

Острый панкреатит сегодня уверенно отвоёвывает все новые и новые позиции, и уже вышел на третье место среди хирургических заболеваний после аппендицита и холецистита.

Воспалённая поджелудочная железа любит голод, холод и покой
Песков успокоил россиян: никого принудительно вакцинировать Кремль не планирует
Кремль
Песков успокоил россиян: никого принудительно вакцинировать Кремль не планирует
Советы
Неожиданные удобрения и подкормки для огорода
Советы
Экстремальный метод проращивания семян: посев в кипяток
Соломон Соловьев Знак зодиака 21 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Игорь Буккер Адольф Эффенди: как фюрер относился к исламу Игорь Буккер Любовь Степушова Полицейские Франции взбунтовались: не хотим вставать на колено за ВLM Любовь Степушова
Евросоюз
Полицейские Франции взбунтовались: не хотим вставать на колено за ВLM
Новости Украины
На Украине отреагировали на отказ США от санкций в адрес оператора "СП-2"
Переговоры Путина и Лукашенко - о присоединении РБ?
Новости Белоруссии
Переговоры Путина и Лукашенко - о присоединении РБ?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников