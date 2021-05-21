Байден законодательно запретил американцам нападать на азиатов

Президент США Джо Байден подписал закон, направленный на борьбу с растущим числом нападений на людей азиатской внешности.

Ненависть к азиатам растёт в США

Пожилой тайский иммигрант умер после того, как его толкнули на землю.

Американцу филиппинского происхождения нанесли удар ножом по лицу.

Китаянку избили, а потом подожгли.

Восемь человек погибли в результате перестрелки на курорте.

В Нью-йоркском метро полоснул ножом по лицу 61-летнего этнического филиппинца —

это лишь малая часть примеров недавних нападений на американцев азиатского происхождения.

Как отмечает пресса в США, всплеск агрессии "к жёлтым людям" совпал с началом пандемии.

За последние месяцы были зарегистрированы тысячи случаев — от плевков и словесных оскорблений до физического насилия.

Адвокаты и активисты говорят, что это преступления на почве ненависти, и часто они связаны с риторикой, обвиняющей азиатов в появлении и распространении COVID-19. О чём, кстати, ранее предупреждало ФБР.

Федеральные данные о преступлениях на почве ненависти за 2020 год еще не опубликованы, а в 2019 году такие преступления были на самом высоком уровне за последние десять лет.

В конце прошлого года ООН опубликовала доклад, в котором подробно описывался "тревожный уровень" насилия на расовой почве и других инцидентов ненависти в отношении американцев азиатского происхождения.

Правозащитная группа Stop AAPI Hate заявила, что

в прошлом году она получила более 2800 сообщений об инцидентах ненависти, направленных против американцев азиатского происхождения и жителей Тихоокеанских островов по всей стране.

Группа даже создала онлайн-сервис учёта таких нападений.

Реакция властей США

Защитники американских азиатов говорят, что насилие может быть связано с ростом антиазиатских настроений в США. Некоторые прямо обвиняют антикитайскую риторику бывшего президента Дональда Трампа, который часто упоминал пандемию как "Китайский вирус" или "кунг-грипп". И именно Трамп первым попытался остановить волну ненависти к азиатам:

Трамп: американцы азиатского происхождения в коронавирусе не виноваты

20 мая Байден подписал Закон о преступлениях на почве ненависти COVID-19, направленный на борьбу с растущим числом антиазиатских нападений.

Законопроект назначает должностное лицо Министерства юстиции США для ускорения рассмотрения дел о насилии и преступлениях на почве ненависти, а также предоставляет гранты для государственных и местных органов власти на проведение профилактических мероприятий.

Ранее этот законопроект был утверждён Конгрессом подавляющим большинством голосов.

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