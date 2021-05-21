Президент США Джо Байден подписал закон, направленный на борьбу с растущим числом нападений на людей азиатской внешности.
это лишь малая часть примеров недавних нападений на американцев азиатского происхождения.
Как отмечает пресса в США, всплеск агрессии "к жёлтым людям" совпал с началом пандемии.
За последние месяцы были зарегистрированы тысячи случаев — от плевков и словесных оскорблений до физического насилия.
Адвокаты и активисты говорят, что это преступления на почве ненависти, и часто они связаны с риторикой, обвиняющей азиатов в появлении и распространении COVID-19. О чём, кстати, ранее предупреждало ФБР.
Федеральные данные о преступлениях на почве ненависти за 2020 год еще не опубликованы, а в 2019 году такие преступления были на самом высоком уровне за последние десять лет.
В конце прошлого года ООН опубликовала доклад, в котором подробно описывался "тревожный уровень" насилия на расовой почве и других инцидентов ненависти в отношении американцев азиатского происхождения.
Правозащитная группа Stop AAPI Hate заявила, что
в прошлом году она получила более 2800 сообщений об инцидентах ненависти, направленных против американцев азиатского происхождения и жителей Тихоокеанских островов по всей стране.
Группа даже создала онлайн-сервис учёта таких нападений.
Защитники американских азиатов говорят, что насилие может быть связано с ростом антиазиатских настроений в США. Некоторые прямо обвиняют антикитайскую риторику бывшего президента Дональда Трампа, который часто упоминал пандемию как "Китайский вирус" или "кунг-грипп". И именно Трамп первым попытался остановить волну ненависти к азиатам:
Трамп: американцы азиатского происхождения в коронавирусе не виноваты
20 мая Байден подписал Закон о преступлениях на почве ненависти COVID-19, направленный на борьбу с растущим числом антиазиатских нападений.
Законопроект назначает должностное лицо Министерства юстиции США для ускорения рассмотрения дел о насилии и преступлениях на почве ненависти, а также предоставляет гранты для государственных и местных органов власти на проведение профилактических мероприятий.
Ранее этот законопроект был утверждён Конгрессом подавляющим большинством голосов.
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