Президент США Джо Байден пообещал "пополнить запасы" системы противоракетной обороны "Железный купол" Тель-Авива после 11-дневных боев с палестинскими боевиками в Газе, подтвердив, что между двумя сторонами достигнуто соглашение о прекращении огня.
Подтверждая поддержку Вашингтоном "право Израиля право на самооборону" Байден сказал:
"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил мне признательность за систему "Железный купол", который США и Израиль разрабатывали вместе, и который спас бесчисленное множество жизней израильских граждан — и арабов, и евреев. Я заверил его в своей полной поддержке пополнения израильской системы "Железный купол" для обеспечения ее обороны и безопасности в будущем".
Байден посетовал, что вспышка насилия "привела к трагической гибели стольких гражданских лиц, включая детей”, добавив, что он направил свои "искренние соболезнования всем семьям, израильтянам и палестинцам, потерявшим близких.”
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