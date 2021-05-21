Байден пообещал Израилю "пополнить железный купол"

Президент США Джо Байден пообещал "пополнить запасы" системы противоракетной обороны "Железный купол" Тель-Авива после 11-дневных боев с палестинскими боевиками в Газе, подтвердив, что между двумя сторонами достигнуто соглашение о прекращении огня.

Подтверждая поддержку Вашингтоном "право Израиля право на самооборону" Байден сказал:

"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил мне признательность за систему "Железный купол", который США и Израиль разрабатывали вместе, и который спас бесчисленное множество жизней израильских граждан — и арабов, и евреев. Я заверил его в своей полной поддержке пополнения израильской системы "Железный купол" для обеспечения ее обороны и безопасности в будущем".

Байден посетовал, что вспышка насилия "привела к трагической гибели стольких гражданских лиц, включая детей”, добавив, что он направил свои "искренние соболезнования всем семьям, израильтянам и палестинцам, потерявшим близких.”

В результате обстрелов за 11 дней погибли по меньшей мере 230 палестинцев, в том числе 65 детей, а также 12 израильтян, двое из которых — дети.

ДЛЯ СПРАВКИ

Система "Железный купол" введена в эксплуатацию в 2011 году. По информации ЦАХАЛ она успешно перехватывает примерно 90% ракет.

По данным ВВС, перехватчик оценивается в сумму от $20,000 до $100,000, хотя израильское правительство не раскрывает его стоимость.

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