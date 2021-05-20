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"Он должен уехать!": американцы хотят, чтобы принц Гарри вернулся в Британию

Мир

Американскую журналистку Эмбер Эфи возмутило недавнее интервью принца Гарри в популярном подкасте актера Дэкса Шепарда.

"Он должен уехать!": американцы хотят, чтобы принц Гарри вернулся в Британию

Герцог Сассекский снова позволил себе негативные высказывания в адрес британской монархии, сообщает Grazia.

Он заявил, что в детстве вынужден терпеть жестокое отношение к себе со стороны отца — принца Чарльза.

Эмбер Эфи считает, что Гарри выбрал неправильную тактику, что и вызвало возмущение не только британцев, но и американцев.

Эфи заявила, что принцу Гарри следует покинуть Соединённые Штаты.

"Я умоляю, пожалуйста, заберите обратно принца Гарри! Он должен уехать! Его интервью — настоящая катастрофа. Сложно представить наименее подходящее время для освещения семейных обид на публике. Это нездорово", — пояснила она.

Также она призвала Гарри перестать "бросать гранаты в монархов", в противном случае он потеряет своих последних поклонников в США.

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Автор: Снежана Шахова
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