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В Ереване начались акции протеста после заявления Пашиняна по Азербайджану

Мир » Бывший СССР » Армения

Оппозиционные политики начали акцию протеста у здания кабинета министров Армении в Ереване. Поводом для митингов стало заявление и. о. премьер-министра Никола Пашиняна по ситуации на границе с Азербайджаном.

Ранее Пашинян заявил, что готов подписать документ для урегулирования конфликта на границе Азербайджана и Армении.

"Если Азербайджан выполнит эти договоренности и на тех условиях, о которых мы говорили, то да, я подпишу эту бумагу", — заявил политик.

Оппозиция требует опубликовать все пункты документа.

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Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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