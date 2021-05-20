Немецкий политик считает, что Третья мировая война будет виртуальной

Третья мировая война обойдётся без лязга танковых гусениц и грохота артиллерийских пушек. Её будут вести в виртуальном пространстве секретные армии хакеров, заявил бывший премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг, экс-еврокомиссар по вопросам цифровой экономики Гюнтер Эттингер.

В пример политик привёл хакерские атаки, осуществлённые в последние годы с разной степенью успешности. По его мнению, самыми мощными "кибервойсками" располагают Москва, Вашингтон и Пекин. Им "дышат в спину" израильские и иранские хакеры, а вот Германия "безнадёжно отстала" в сфере защиты киберпространства.

"Одно можно сказать наверняка: Третья мировая война будет происходить не "на суше, на воде и в воздухе", а скорее виртуально, в киберпространстве — без танков и грохота пушек", — написал Гюнтер Эттингер в статье для издания Handelsblatt.

По мнению экс-министра, выделяемые Евросоюзом на киберзащиту средства просто мизерны и смехотворны, в то время как стоило бы всерьёз сосредоточиться на этом вопросе. ЕС выделяет всего 230 млн евро в год на эту статью расходов. В пересчёте на 27 стран-членов сумма составляет чуть более 8,5 млн евро.

"Секретные киберармии Москвы и Пекина наверняка уже дрожат от страха. Или просто надрываются от хохота", — резюмировал Эттингер.

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